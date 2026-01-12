Erste Schätzungen: Invesco präsentiert Quartalsergebnisse

Invesco veröffentlicht voraussichtlich am 27.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,571 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Invesco noch ein Gewinn pro Aktie von 0,460 USD in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,25 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 17,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,51 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,98 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,18 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,64 Milliarden USD, gegenüber 6,01 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at