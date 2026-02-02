Investors Real Estate Trust Registered Shs of Benef Interest Aktie

WKN DE: A2QLHY / ISIN: US15202L1070

02.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Investors Real Estate Trust Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Investors Real Estate Trust Registered wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,222 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 28,39 Prozent erhöht. Damals waren -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 70,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,74 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -1,270 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 277,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 260,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Monatsbeginn zu Gewinnen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

