Erste Schätzungen: Investors Real Estate Trust Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Investors Real Estate Trust Registered lässt sich voraussichtlich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Investors Real Estate Trust Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,130 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 85,06 Prozent erhöht. Damals waren -0,870 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,74 Prozent auf 66,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 68,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,047 USD, gegenüber 1,02 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 264,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 353,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at