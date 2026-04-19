Erste Schätzungen: Investors Real Estate Trust Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Investors Real Estate Trust Registered lässt sich voraussichtlich am 04.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Investors Real Estate Trust Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,290 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Investors Real Estate Trust Registered noch -0,220 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,82 Prozent auf 66,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Investors Real Estate Trust Registered noch 67,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,044 USD im Vergleich zu 1,02 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 270,5 Millionen USD, gegenüber 353,1 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at