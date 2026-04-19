Investors Real Estate Trust Registered Shs of Benef Interest Aktie
WKN DE: A2QLHY / ISIN: US15202L1070
|
19.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Investors Real Estate Trust Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Investors Real Estate Trust Registered lässt sich voraussichtlich am 04.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Investors Real Estate Trust Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,290 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Investors Real Estate Trust Registered noch -0,220 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,82 Prozent auf 66,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Investors Real Estate Trust Registered noch 67,1 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,044 USD im Vergleich zu 1,02 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 270,5 Millionen USD, gegenüber 353,1 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Investors Real Estate Trust Registered Shs of Benef Interest
|
06:21
|Erste Schätzungen: Investors Real Estate Trust Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Investors Real Estate Trust Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Investors Real Estate Trust Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
02.02.26
|Erste Schätzungen: Investors Real Estate Trust Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Investors Real Estate Trust Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Investors Real Estate Trust Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Investors Real Estate Trust Registered Shs of Benef Interest
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.