Investors Real Estate Trust Registered Shs of Benef Interest Aktie

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WKN DE: A2QLHY / ISIN: US15202L1070

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19.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Investors Real Estate Trust Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Investors Real Estate Trust Registered lässt sich voraussichtlich am 04.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Investors Real Estate Trust Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,290 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Investors Real Estate Trust Registered noch -0,220 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,82 Prozent auf 66,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Investors Real Estate Trust Registered noch 67,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,044 USD im Vergleich zu 1,02 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 270,5 Millionen USD, gegenüber 353,1 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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