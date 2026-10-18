Investors Real Estate Trust Registered Shs of Benef Interest Aktie

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WKN DE: A2QLHY / ISIN: US15202L1070

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18.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Investors Real Estate Trust Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Investors Real Estate Trust Registered wird voraussichtlich am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,152 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,19 USD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 62,7 Millionen USD gegenüber 150,9 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 58,43 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,379 USD, gegenüber 1,02 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 255,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 353,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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