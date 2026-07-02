Erste Schätzungen: Invisio Communications AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Invisio Communications AB öffnet voraussichtlich am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,49 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Invisio Communications AB ein EPS von 0,680 SEK je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 497,0 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 16,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 426,9 Millionen SEK in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,60 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,72 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,15 Milliarden SEK, gegenüber 1,74 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at