Erste Schätzungen: Invisio Communications AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Invisio Communications AB wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,75 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 20,52 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,46 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Invisio Communications AB in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,32 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 592,2 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 594,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,85 SEK je Aktie, gegenüber 6,72 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,65 Milliarden SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,81 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at