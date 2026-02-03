Invitation Homes Aktie

Invitation Homes für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DK5V / ISIN: US46187W1071

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Invitation Homes gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Invitation Homes wird voraussichtlich am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,182 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten eine Verringerung von 3,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 685,6 Millionen USD gegenüber 713,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

10 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,907 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,73 Milliarden USD, gegenüber 2,69 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Invitation Homes Inc Registered Shs

Analysen zu Invitation Homes Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Invitation Homes Inc Registered Shs 26,25 -1,80% Invitation Homes Inc Registered Shs

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

