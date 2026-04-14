Erste Schätzungen: Invitation Homes legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Invitation Homes wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,177 USD. Das entspräche einer Verringerung von 34,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,270 USD erwirtschaftet wurden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 685,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 689,6 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,716 USD, gegenüber 0,960 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 2,75 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,76 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at