Erste Schätzungen: Invitation Homes stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Invitation Homes wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,171 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 25,65 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,230 USD je Aktie erzielt worden waren.

Invitation Homes soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 713,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 690,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,773 USD im Vergleich zu 0,960 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 2,86 Milliarden USD, gegenüber 2,76 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at