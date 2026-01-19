Inwido AB Aktie

Inwido AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12CCH / ISIN: SE0006220018

19.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Inwido AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Inwido AB lädt voraussichtlich am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,15 SEK. Dies würde einer Verringerung von 0,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Inwido AB 3,17 SEK je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Inwido AB 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,36 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Inwido AB 2,42 Milliarden SEK umsetzen können.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 9,35 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 9,29 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 8,91 Milliarden SEK, gegenüber 8,84 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

