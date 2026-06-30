Erste Schätzungen: Inwido AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Inwido AB gibt voraussichtlich am 15.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten schätzen, dass Inwido AB für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,07 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,69 SEK je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,34 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Inwido AB für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,67 Milliarden SEK aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,26 SEK, während im vorherigen Jahr noch 8,87 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,17 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 9,00 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at