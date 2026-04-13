Inwido AB Aktie
WKN DE: A12CCH / ISIN: SE0006220018
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Inwido AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Inwido AB wird voraussichtlich am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,09 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Inwido AB noch ein Gewinn pro Aktie von 0,650 SEK in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Inwido AB in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,11 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,00 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,00 SEK, gegenüber 8,87 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 9,94 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,00 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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