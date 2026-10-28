IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|
28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: IONOS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
IONOS stellt voraussichtlich am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,504 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,440 EUR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 311,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 350,9 Millionen EUR gegenüber 85,2 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,82 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,65 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,41 Milliarden EUR, gegenüber 1,32 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IONOS
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX am Mittwochmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
28.10.26
|Erste Schätzungen: IONOS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
27.10.26
|XETRA-Handel: MDAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
27.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
27.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
26.10.26
|TecDAX aktuell: TecDAX liegt zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
26.10.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu IONOS
|26.10.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|13.05.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|27.04.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|19.03.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|IONOS
|35,48
|0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- ATX schlussendlich auf Richtungssuche -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.