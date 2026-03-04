Erste Schätzungen: IONOS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

IONOS öffnet voraussichtlich am 19.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,339 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,340 EUR erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 19,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 338,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 418,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

11 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,66 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,22 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,32 Milliarden EUR, gegenüber 1,56 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at