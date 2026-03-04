IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|
04.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: IONOS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
IONOS öffnet voraussichtlich am 19.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,339 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,340 EUR erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 19,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 338,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 418,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
11 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,66 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,22 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,32 Milliarden EUR, gegenüber 1,56 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IONOS
|
04.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
04.03.26
|Erste Schätzungen: IONOS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.03.26