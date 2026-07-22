Erste Schätzungen: IONOS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

IONOS wird voraussichtlich am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,496 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,460 EUR je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 349,2 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 22,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 448,7 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,91 EUR im Vergleich zu 1,65 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 1,40 Milliarden EUR, gegenüber 1,32 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at