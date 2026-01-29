IPCA Laboratories Aktie

IPCA Laboratories für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DV91 / ISIN: INE571A01038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: IPCA Laboratories legt Quartalsergebnis vor

IPCA Laboratories wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,66 INR. Im Vorjahresquartal waren 9,78 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Plus von 10,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 24,90 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,45 Milliarden INR umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 46,94 INR je Aktie, gegenüber 29,08 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 98,10 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 88,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IPCA Laboratories Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu IPCA Laboratories Ltd Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

IPCA Laboratories Ltd Registered Shs 1 471,10 1,84% IPCA Laboratories Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen