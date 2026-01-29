Erste Schätzungen: IPCA Laboratories legt Quartalsergebnis vor

IPCA Laboratories wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,66 INR. Im Vorjahresquartal waren 9,78 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Plus von 10,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 24,90 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,45 Milliarden INR umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 46,94 INR je Aktie, gegenüber 29,08 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 98,10 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 88,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at