Erste Schätzungen: IPG Photonics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

IPG Photonics wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,183 USD je Aktie gegenüber 0,180 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll IPG Photonics im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 249,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 234,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,38 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,610 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -4,090 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 979,2 Millionen USD, gegenüber 977,1 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at