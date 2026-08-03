iQiyi Aktie
WKN DE: A2JGN8 / ISIN: US46267X1081
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03.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: iQiyi stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
iQiyi präsentiert voraussichtlich am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,125 CNY aus. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Laut einer Schätzung von 8 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 6,34 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 916,4 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,094 CNY, gegenüber -0,030 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 26,07 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 3,80 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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