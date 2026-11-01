iQiyi Aktie
WKN DE: A2JGN8 / ISIN: US46267X1081
|
01.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: iQiyi stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
iQiyi veröffentlicht voraussichtlich am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass iQiyi für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,076 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.
Laut einer Schätzung von 10 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 6,12 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 933,6 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,452 CNY, gegenüber -0,030 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 24,92 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,80 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu iQiyi
|
06:21
|Erste Schätzungen: iQiyi stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
17.08.26
|Ausblick: iQiyi präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.08.26
|Erste Schätzungen: iQiyi stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
17.05.26
|Ausblick: iQiyi gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
03.05.26
|Erste Schätzungen: iQiyi zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu iQiyi
Aktien in diesem Artikel
|iQiyi
|0,73
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.