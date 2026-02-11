Erste Schätzungen: iQiyi stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

iQiyi wird voraussichtlich am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,038 CNY aus. Im letzten Jahr hatte iQiyi einen Verlust von -0,030 USD je Aktie eingefahren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 15 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 6,77 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 919,9 Millionen USD erzielt wurde.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,223 CNY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,110 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 27,27 Milliarden CNY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 4,06 Milliarden USD in den Büchern standen.

