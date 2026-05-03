Erste Schätzungen: iQiyi zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

iQiyi öffnet voraussichtlich am 18.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,221 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 6,28 Milliarden CNY für iQiyi, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 987,6 Millionen USD erzielt wurde.

17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,243 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 26,55 Milliarden CNY, gegenüber 3,80 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at