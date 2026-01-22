Erste Schätzungen: IQVIA gewährt Anlegern Blick in die Bücher

IQVIA wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

21 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,40 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten ein Plus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,24 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,96 Milliarden USD umgesetzt.

24 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 11,89 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 7,49 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 16,18 Milliarden USD, gegenüber 15,41 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

