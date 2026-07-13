IQVIA Holdings Aktie
WKN DE: A2JSPM / ISIN: US46266C1053
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13.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: IQVIA legt Quartalsergebnis vor
IQVIA präsentiert in der voraussichtlich am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Im Schnitt gehen 19 Analysten von einem Gewinn von 3,04 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,54 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll IQVIA 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,30 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte IQVIA 4,02 Milliarden USD umsetzen können.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,82 USD, wohingegen im Vorjahr noch 7,84 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,29 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 16,30 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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