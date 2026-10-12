IQVIA Holdings Aktie

IQVIA Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JSPM / ISIN: US46266C1053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: IQVIA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

IQVIA wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 18 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,25 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte IQVIA noch 1,93 USD je Aktie eingenommen.

16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,10 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei IQVIA für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,37 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 12,94 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 7,84 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 17,41 Milliarden USD, gegenüber 16,30 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IQVIA Holdings Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu IQVIA Holdings Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

IQVIA Holdings Inc Registered Shs 231,70 0,43% IQVIA Holdings Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen