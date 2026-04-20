Erste Schätzungen: IQVIA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

IQVIA wird voraussichtlich am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,82 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 101,43 Prozent erhöht. Damals waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 18 Analysten von einem Zuwachs von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,10 Milliarden USD gegenüber 3,83 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,70 USD, während im vorherigen Jahr noch 7,84 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,24 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 16,30 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at