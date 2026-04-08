Erste Schätzungen: Iridium Communications präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Iridium Communications stellt voraussichtlich am 23.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,330 USD je Aktie gegenüber 0,270 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 1,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 218,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 214,9 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,06 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 881,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 871,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at