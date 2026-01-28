Iridium Communications Aktie

WKN DE: A0YB48 / ISIN: US46269C1027

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Iridium Communications stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Iridium Communications öffnet voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,238 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Iridium Communications noch 0,320 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 218,2 Millionen USD gegenüber 213,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,950 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 876,9 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 830,7 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Iridium Communications Inc

Analysen zu Iridium Communications Inc

Aktien in diesem Artikel

Iridium Communications Inc 17,59 -0,51% Iridium Communications Inc

