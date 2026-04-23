Erste Schätzungen: Iriso Electronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Iriso Electronics präsentiert in der voraussichtlich am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 44,61 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -9,390 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,92 Prozent auf 14,58 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 215,13 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 118,25 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 60,69 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 56,33 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at