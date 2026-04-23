Iriso Electronics Aktie
WKN: 898748 / ISIN: JP3149800009
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23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Iriso Electronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Iriso Electronics präsentiert in der voraussichtlich am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 44,61 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -9,390 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,92 Prozent auf 14,58 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 215,13 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 118,25 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 60,69 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 56,33 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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