Iriso Electronics Aktie

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WKN: 898748 / ISIN: JP3149800009

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23.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Iriso Electronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Iriso Electronics präsentiert in der voraussichtlich am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 44,61 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -9,390 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,92 Prozent auf 14,58 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 215,13 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 118,25 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 60,69 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 56,33 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

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