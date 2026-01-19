Iriso Electronics Aktie
WKN: 898748 / ISIN: JP3149800009


Erste Schätzungen: Iriso Electronics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Iriso Electronics präsentiert in der voraussichtlich am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 40,76 JPY je Aktie gegenüber 80,54 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 15,08 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,01 Milliarden JPY in den Büchern standen.
6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 194,24 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 118,25 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 58,31 Milliarden JPY, gegenüber 56,33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.





