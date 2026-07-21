Erste Schätzungen: Iron Mountain legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Iron Mountain präsentiert in der voraussichtlich am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,543 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Iron Mountain ein EPS von -0,150 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Iron Mountain in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,97 Milliarden USD im Vergleich zu 1,71 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,37 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,490 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,92 Milliarden USD, gegenüber 6,90 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at