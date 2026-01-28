Erste Schätzungen: Iron Mountain mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Iron Mountain wird voraussichtlich am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,588 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 14,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,81 Milliarden USD gegenüber 1,58 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,00 USD je Aktie, gegenüber 0,610 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 6,86 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 6,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at