Iron Mountain Aktie

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WKN DE: A14MS9 / ISIN: US46284V1017

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Iron Mountain präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Iron Mountain wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,612 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 13,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,99 Milliarden USD gegenüber 1,75 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,49 USD, gegenüber 0,490 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 8,04 Milliarden USD im Vergleich zu 6,90 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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