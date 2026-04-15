Erste Schätzungen: Iron Mountain stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Iron Mountain lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,501 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Iron Mountain noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 USD in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,59 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Iron Mountain für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,86 Milliarden USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,28 USD, gegenüber 0,490 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 7,74 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,90 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at