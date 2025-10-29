Erste Schätzungen: Isetan Mitsukoshi gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Isetan Mitsukoshi präsentiert voraussichtlich am 13.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 22,01 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 31,39 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 130,08 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 3,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Isetan Mitsukoshi einen Umsatz von 134,40 Milliarden JPY eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 164,95 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 142,42 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 551,46 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 555,52 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at