Erste Schätzungen: Isetan Mitsukoshi öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Isetan Mitsukoshi stellt voraussichtlich am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 38,95 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 24,89 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 51,86 JPY je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,19 Prozent auf 128,15 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 124,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 179,58 JPY, gegenüber 213,96 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 563,93 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 545,63 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at