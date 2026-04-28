Isetan Mitsukoshi Holdings Aktie
WKN DE: A0NFRG / ISIN: JP3894900004
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Isetan Mitsukoshi veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Isetan Mitsukoshi wird voraussichtlich am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Isetan Mitsukoshi für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 39,19 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 17,56 JPY je Aktie erwirtschaftet.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,79 Prozent auf 144,68 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 138,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 180,21 JPY, gegenüber 142,42 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 552,55 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 555,52 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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