Erste Schätzungen: Islandsbanki hf (new) Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Islandsbanki hf (new) Registered öffnet voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 2,57 ISK aus. Im letzten Jahr hatte Islandsbanki hf (new) Registered einen Gewinn von 3,34 ISK je Aktie eingefahren.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 15,95 Milliarden ISK – ein Minus von 55,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Islandsbanki hf (new) Registered 35,74 Milliarden ISK erwirtschaften konnte.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 11,67 ISK, gegenüber 12,53 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 65,60 Milliarden ISK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 161,05 Milliarden ISK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at