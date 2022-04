Erste Schätzungen: IT präsentiert Quartalsergebnisse

IT wird voraussichtlich am 11.05.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen, dass IT für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 35,26 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 38,20 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 132,49 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 1,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte IT einen Umsatz von 130,35 Milliarden JPY eingefahren.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 154,14 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 110,51 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 486,12 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 448,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at