Erste Schätzungen: IT veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

IT stellt voraussichtlich am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass IT im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 59,54 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 58,69 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 146,17 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 141,00 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 230,51 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 215,00 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 594,10 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 571,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

