Erste Schätzungen: ITAB Shop Concept Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ITAB Shop Concept Registered lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,279 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,140 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 13,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,21 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,82 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,69 SEK je Aktie, gegenüber 0,510 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 13,20 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 12,78 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at