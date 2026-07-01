ITAB Shop Concept AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CMUN / ISIN: SE0015962097
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01.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ITAB Shop Concept Registered legt Quartalsergebnis vor
ITAB Shop Concept Registered wird voraussichtlich am 16.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,272 SEK aus. Im letzten Jahr hatte ITAB Shop Concept Registered einen Gewinn von 0,060 SEK je Aktie eingefahren.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,83 Prozent auf 3,15 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,24 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,55 SEK aus. Im Vorjahr waren 0,510 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 12,79 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 12,78 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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