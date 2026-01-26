Erste Schätzungen: ITAB Shop Concept Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ITAB Shop Concept Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,366 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 26,21 Prozent erhöht. Damals waren 0,290 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll ITAB Shop Concept Registered 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,56 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 100,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ITAB Shop Concept Registered 1,77 Milliarden SEK umsetzen können.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,19 SEK, gegenüber 1,38 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 12,91 Milliarden SEK im Vergleich zu 6,59 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at