Erste Schätzungen: Itau Unibanco legt Quartalsergebnis vor

Itau Unibanco äußert sich voraussichtlich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten schätzen, dass Itau Unibanco für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,219 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 49,57 Prozent auf 9,31 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,906 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,720 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 37,99 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 77,28 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at