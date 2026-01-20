Erste Schätzungen: Itau Unibanco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Itau Unibanco äußert sich voraussichtlich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,204 USD je Aktie gegenüber 0,160 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 39,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 8,86 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,62 Milliarden USD umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,786 USD, gegenüber 0,670 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 34,13 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 62,93 Milliarden USD generiert worden waren.

