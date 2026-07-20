Erste Schätzungen: Itau Unibanco verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Itau Unibanco lädt voraussichtlich am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,221 USD gegenüber 0,180 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 9,29 Milliarden USD gegenüber 21,51 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 56,80 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,913 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,720 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 38,60 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 77,28 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at