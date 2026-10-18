ITC Aktie

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WKN: A0HF08 / ISIN: INE154A01025

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18.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ITC vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ITC äußert sich voraussichtlich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 3,32 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,09 INR je Aktie erzielt worden.

16 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 175,14 Milliarden INR gegenüber 195,02 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 10,19 Prozent.

30 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,14 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 16,52 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 717,38 Milliarden INR, gegenüber 786,24 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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