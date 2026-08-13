Erste Schätzungen: Itera ASA gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Itera ASA lädt voraussichtlich am 28.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,080 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Itera ASA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 NOK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 4,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 213,0 Millionen NOK gegenüber 203,0 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,500 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,280 NOK einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 843,0 Millionen NOK aus, nachdem im Vorjahr 844,3 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at