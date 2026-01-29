Itera ASA Aktie
WKN: 918708 / ISIN: NO0010001118
|
29.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Itera ASA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Itera ASA lädt voraussichtlich am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,145 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Itera ASA ein EPS von 0,070 NOK je Aktie vermeldet.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 218,5 Millionen NOK – das würde einem Zuwachs von 2,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 212,2 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,392 NOK je Aktie, gegenüber 0,430 NOK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 851,6 Millionen NOK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 848,8 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
