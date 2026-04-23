Erste Schätzungen: Itera ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Itera ASA präsentiert voraussichtlich am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,170 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,180 NOK je Aktie erzielt worden.

Itera ASA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 215,9 Millionen NOK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 6,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 231,6 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 0,500 NOK, gegenüber 0,280 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 844,0 Millionen NOK, nachdem im Vorjahr 844,3 Millionen NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at